Son dakika haberleri | Rusya'dan ilginç Trump-Biden yorumu: “Yabanî turp, beyaz turptan daha tatlı değil”

Peki, Biden döneminde ABD-Rusya ilişkilerinde ne tür değişiklikler yaşanabilir? En başta Biden'ın Rusya'yı çok iyi tanıdığını söylemek gerek. Daha 1979'da Jimmy Carter ile Sovyet lider Leonid Brejnev arasındaki görüşmelere katılmış, taraflar arasında silahsızlanma anlaşmasının imzalanması konusunda çaba sarf etmiştir. Diğer bir deyişle önümüzdeki dört yılda ABD'nin başında ta SSCB döneminden beri siyaset yapan bir devlet adamı olacaktır. Bu açıdan Biden, Sovyet tipi liderleri hatırlatıyor. Diğer taraftan ABD'nın dış politikasını şüphesiz ki Biden tek başına belirlemiyor olacak; dış politikada ABD'nin geleneksel devlet müesseseleri ve önceki Cumhuriyetçi iktidarların takımı, yani Trump'ın Rusya ile ilişkiler geliştirmesini engelleyen kimseler söz sahibi olacaktır.

Öyle görülüyor ki, ABD 2014'ten itibaren Rusya'ya uyguladığı yaptırımları devam ettirecektir. Fakat bugüne kadar Rusya, Çin, İran gibi devletlere uygulanan yaptırımların hiçbir işe yaramadığı da bir gerçek. Ayrıca yıllardır yaptırımlarla karşı karşıya kalan ülkeler "yaptırımlarla yaşamayı" da öğrendiler. Dolayısıyla Rusya örneğinde de bunun bir sonuç vermeyeceğini söyleyebiliriz.

Trump'tan farklı olarak Biden, NATO'yu güçlendirmek, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini artırmak, hatta Rusya ve Çin'e karşı siyaset, ekonomi ve enerji alanlarında AB'yi daha fazla kendi tarafına çekmek isteyecektir. Biden, Rus sınırında NATO'nun varlığını da artırmak niyetinde. Rusya'nın en fazla rahatsız olduğu husus da bu. Ancak şu da bir gerçek ki Moskova, özellikle ABD'nin son yıllarda izlediği pasif dış politikanın da katkısıyla gerek Orta Asya ile Kafkasya'da gerekse de Orta Doğu'da etkisini artırdı. Washington'ın bu durumu değiştirmesi kolay olmayacak. Kaldı ki Biden, ABD'nin önceki Demokrat başkanlardan farklı olarak "demokrasi ve insan haklarını yayma" gibi bir kozdan mahrum olacak. Zira ABD başta olmak üzere Batı'nın demokrasi ve insan hakları götürdüğü yerlerde seçim galipleri artık meydanlarda belirlenirken, terörizmle mücadele ettiği bölgeler de terör yuvası hâline geldi. Dağlık Karabağ'daki savaşın da gösterdiği gibi başta Ermenistan olmak üzere Batı'nın desteğine güvenerek harekete geçen birçok ülke bugün kendi kaderine terk edilmiş bulunuyor.