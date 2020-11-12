SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı bulundu, hayat ne zaman normale dönecek? Corona aşısını reddedenler için ne yapılacak?

İKİ TEMEL SORUN ÖNE ÇIKIYOR

Oxford Üniversitesi'nden sosyologu Profesör Melinda Mills, aşılama programının karşılaşacağı iki temel sorun olduğunu vurguladı: Bunlardan ilki aşının herkese ulaşmasının güçlüğü, ikincisi ise aşı olmayı reddeden insanların varlığı...

DÜNYADA PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN 10 MİLYAR DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR

Pfizer/Biontech, 2021'in sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor. Ancak, pandemininin dünyada sona ermesi için en az 10 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğu belirtiyor.

Pfizer/Biontech ile birlikte, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve diğer son aşama çalışmalarına devam eden aşıların başarıya ulaşması halinde bu rakamın gelecek yıl sonuna kadar ancak 5 milyar doza çıkabileceği tahmin ediliyor. AncaK, geçen ay Oxfam tarafından yayımlanan farklı bir raporda, aşı çalışmalarının son aşamasında bulunan AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac'ın aşı stoğunun yüzde 51'inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13'üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmişti.