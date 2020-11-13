Altın varaklı köpek heykeli

TürkmenistanDevlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ın merkezine altın varaklı 6 metrelik Alabay cinsi bir köpek heykeli diktirdi. Berdimuhammedov, 2015'te de kendisinin Akal-Teke cinsi bir Türkmen yarış atı üzerinde tasvir edildiği altından bir heykel diktirmişti. Alabay köpeklerine sevgisiyle bilinen Türkmen lider, geçen yıl bu köpeklerle ilgili bir kitap yayımlamıştı.Devlet medyası heykelin, Akal-Teke'yle birlikte Türkmenistan'ın kültür mirası listesinde yer alan Alabayların "gurur ve özgüvenini yansıttığını" belirtti. Kendisi de bir Alabay sahibi olan Berdimuhammedov "dost" ülkelerin liderlerine at ya da köpek hediye ediyor. Bu liderler arasında Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bulunuyor. Kurbankulu Berdimuhammedov 2017'de köpek sevgisiyle bilinen Putin'e bir yavru köpek hediye etmişti.