Beyaz Saray Sözcüsü'nden yeni açıklama: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden nseçimleri kazandı. Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.

"OCAK AYINDA KENDİ YEMİN TÖRENİNE KATILACAK"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.

"YUMUŞAK BİR GEÇİŞ OLACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.