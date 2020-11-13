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Haberler Dünya Haberleri Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

'ın işgal nedeniyle 'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

İşgalci 'ın bozguna uğramasından sonra varılan anlaşma ile ateşkes sağlandı. Ancak 30 yıllık işgalin Ermenistan'a bir faturası da olacak. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 19:46 Son Güncelleme: 13.11.2020 20:06 ABONE OL
Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

AZERBAYCAN'A VERDİKLERİ ZARAR HESAPLANIYOR

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, 'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

EVLERİ TAHRİP OLANLARA YENİ EV VERİLECEK

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin verileceğini bildirerek "'ın saldırıları sonucu işgal altındaki topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi

Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

KARAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği." bilgisini verdi.

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Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak
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