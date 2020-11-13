Gözlem Gücü helikopteri düştü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Arapça yayın yapan radyosunda yer alan habere göre, helikopter, Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın bölgede kaza yaptı. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İlk bulgulara göre helikopterin teknik arıza nedeniyle kaza yaptığı vurgulandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin ABD, birinin Fransa, birinin de Çekya vatandaşı olduğunu ifade edildi.