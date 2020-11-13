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Gözlem Gücü helikopteri düştü

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda "Çok Uluslu Gözlem Gücü" ekiplerini taşıyan bir helikopterin kaza yaptığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Arapça yayın yapan radyosunda yer alan habere göre, helikopter, Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına yakın bölgede kaza yaptı. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İlk bulgulara göre helikopterin teknik arıza nedeniyle kaza yaptığı vurgulandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 5'inin ABD, birinin Fransa, birinin de Çekya vatandaşı olduğunu ifade edildi.
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Gözlem Gücü helikopteri düştü
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