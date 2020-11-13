Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

SALGIN YAYILIYOR

Ocak 2018'den bu yana görülen ilk kuş gribi salgınının Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde 5 Kasım'da doğrulandığı Japonya'da, salgın bir hafta içinde 2 farklı tesise daha sıçramış, binlerce tavuk telef olmuştu. Bugün tespit edilen toplu kuş gribi vak'alarıyla birlikte ülkede bu yıl patlak veren salgın sayısı 4'e yükselmiş oldu.