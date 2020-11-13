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Dünya ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

Dünya salgını ile boğuşurken üçüncü dalgayı yaşadığı iddia edilen 'da bir salgın daha ortaya çıktı. Ülkede toplu kuş giribi vakalarına bir yenisi daha eklendi. 5 Kasım'dan bu yana art arda patlak veren vakaların ardından detaylı inceleme yapıldı. Mitoyo kentindeki bir çiftlikte doğrulanan son salgın nedeniyle, tesisteki 10 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:48 Son Güncelleme: 13.11.2020 12:11 ABONE OL
Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

'da 5 Kasım'dan bu yana art arda görülen toplu vak'alarına dördüncüsü eklendi. Ülkede bu yıl doğrulanan toplu kuş gribi vak'alarının dördüncüsü nedeniyle 10 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

'nın Kagawa eyaletindeki farklı tavuk çiftliklerinde 5 Kasım'dan bu yana art arda patlak veren salgınlarına bir yenisi daha eklendi. Aynı eyalette bu yıl görülen toplu kuş gribi vak'alarının sayısı 4'e yükseldi.

Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

10 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Bugünkü vak'aların, dün çiftlikte toplu tavuk ölümlerinin yaşanmasının ardından yapılan detaylı incelemede ortaya çıktığı belirtildi. Mitoyo kentindeki bir çiftlikte doğrulanan son salgın nedeniyle, tesisteki 10 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı. Riskli bölge içindeki 10 kilometrelik alanda bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına sevkiyat kısıtlaması getirildi.

Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

SALGIN YAYILIYOR

Ocak 2018'den bu yana görülen ilk salgınının Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde 5 Kasım'da doğrulandığı 'da, salgın bir hafta içinde 2 farklı tesise daha sıçramış, binlerce tavuk telef olmuştu. Bugün tespit edilen toplu kuş gribi vak'alarıyla birlikte ülkede bu yıl patlak veren salgın sayısı 4'e yükselmiş oldu.

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Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor
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