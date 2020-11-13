Dünya koronavirüs ile boğuşurken bir salgın daha! Hızla yayılıyor

10 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK
Bugünkü vak'aların, dün çiftlikte toplu tavuk ölümlerinin yaşanmasının ardından yapılan detaylı incelemede ortaya çıktığı belirtildi. Mitoyo kentindeki bir çiftlikte doğrulanan son salgın nedeniyle, tesisteki 10 bin tavuğun itlaf edileceği aktarıldı. Riskli bölge içindeki 10 kilometrelik alanda bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına sevkiyat kısıtlaması getirildi.
SALGIN YAYILIYOR
Ocak 2018'den bu yana görülen ilk kuş gribi salgınının Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde 5 Kasım'da doğrulandığı Japonya'da, salgın bir hafta içinde 2 farklı tesise daha sıçramış, binlerce tavuk telef olmuştu. Bugün tespit edilen toplu kuş gribi vak'alarıyla birlikte ülkede bu yıl patlak veren salgın sayısı 4'e yükselmiş oldu.