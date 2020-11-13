Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mali Eski Cumhurbaşkanı Touré'ye İstanbul'da tören

Mali Eski Cumhurbaşkanı Touré'ye 'da tören

'da hastanede hayatını kaybeden Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré, 'nde resmi törenle kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye da katıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:24 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:12 ABONE OL
Mali Eski Cumhurbaşkanı Touré'ye İstanbul'da tören

İstanbul'da hastanede hayatını kaybeden Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré, Fatih Cami'nde resmi törenle kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré (72) tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti. 2002- 2012 yılları arasında Mali Cumhurbaşkanlığı yapan Amadou Toumani Touré 'nin cenazesi cuma namazı öncesinde Fatih Camii'nden kaldırıldı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Toure'nin ailesi ve Malili heyet katıldı. Hayatını kaybeden Mali Cumhurbaşkanı'nın eşi Lobbo Ba Ali Touré taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının sosyal mesafe kuralına uygun kılındığı görüldü. Cenaze namazının ardından Toure'nin naaşı defnedilmek üzere Mali Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

"DEMOKRASİNİN KALKINMASINA ÖNEM VEREN CUMHURBAŞKANIYDI"

Cenaze namazı çıkışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Buradan ailesi başta olmak üzere Mali halkına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Touré zamanında Türkiye ilişkilerine önem veren Türkiye ve Mali'nin karşılıklı iş birliğine önem veren bir devlet başkanıydı. Kendi ülkesinde kendi milleti tarafından sevilen bir cumhurbaşkanıydı. Ülkesinin kalkınmasına, istikrarına ve demokrasinin gelişmesine ve katkı veren bir cumhurbaşkanıydı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mali Eski Cumhurbaşkanı Touré'ye İstanbul'da tören
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA