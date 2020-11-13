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Son dakika: ABD'nin 'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

Son dakika haberi: ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Başkanlığı'na seçilen 'a seslendi. Jeffrey, Trump'ın politikalarının sorunu çözmediğini söyledi, ama 'en kötü senaryolardan daha iyi' olduğunu belirtti. Jeffrey, Biden'a, 'Trump'ın Suriye politikalarını takip et' dedi. Biden, ayrıca terör örgütü /'ya, 'nin operasyon yapmayacağına ilişkin bir garanti de vermediklerini. Kendilerine , ve rejimin saldırması durumunda kalkan olacaklarının teminatını verdiklerini aktardı.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

ABD'nin bu ay içinde görevi bırakacağı açıklanan Özel Temsilcisi James Jeffrey, seçimleri kazanan 'a, "Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını takip etmesi" tavsiyesinde bulundu.

Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

ABD'de savunma analizleri yapan "Defense One" adlı siteye konuşan Jeffrey, yönetiminin politikasını savundu.

Trump'ın 2019 yılında Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump'ın 200 civarında ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti.

Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

"'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık." ifadesini kullanan Jeffrey, bunun operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini kaydetti.

Terör örgütü 'nın Suriye uzantısı olan unsurlarının korunup korunmaması konusuna da değinen Jeffrey, "ABD Suriye'deki Kürtleri Türklere terk etti" şeklindeki iddiaya katılmadığını dile getirdi.

Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

"(Suriye'deki) Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedik"

Esed rejiminden, Rus paralı askerlerden ve 'tan gelmesi muhtemel saldırılara karşı ABD'nin /'ya garanti verdiğini belirten Jeffrey, "Washington'da hiç kimse ('deki) Kürtlere, 'ye karşı askeri bir garanti vermedi." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanan ve ekibine Suriye ve Irak konusunda tavsiyede de bulunan Jeffrey, "Yeni gelecek yönetime Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını sürdürmesini tavsiye ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...

Kıdemli diplomat, Trump yönetiminde Orta Doğu'daki kronikleşmiş sorunların çözülemediğini ancak en azından taraflar arasında bir denge siyasetinin kurulabildiğini ve bunun en kötü senaryolardan daha iyi olduğunu savundu.

Daha önce Ankara ve Bağdat'ta da ABD'nin büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey'nin bu ay içerisinde görevinden ayrılacağı açıklanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık yarışını, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday kazanmıştı.

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Son dakika: ABD'nin Suriye'deki en kritik ismi Biden'a seslendi: Trump'ı takip et...
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