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: Bozguna uğrayan Ermeniler ne yapacağını şaşırdı! Giderken her yeri ateşe verdiler...

haberine göre; 'dan çekilen Ermeniler yaşadıkları yerleri ateşe vermeye başladı. karşısında hezimet yaşayan , varılan ateşkes anlaşması kapsamında Dağlık Karabağ'dan çekilmeyi kabul etmişti. Ermenistan'ın mağlubiyeti kabul etmesi ülkeyi ayağa kaldırmış, Paşinyan protestolar nedeniyle kayıplara karışmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:05 ABONE OL
Son dakika: Bozguna uğrayan Ermeniler ne yapacağını şaşırdı! Giderken her yeri ateşe verdiler...

Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı.

Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yakıyor | Video

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda "Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

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Son dakika: Bozguna uğrayan Ermeniler ne yapacağını şaşırdı! Giderken her yeri ateşe verdiler...
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