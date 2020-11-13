Son Dakika | Elon Musk dört test yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! "Her şey aynı"

Elon Musk'ın yaptırdığı dör corona virüs testinin ikisi pozitif, ikisi ise negatif çıktı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile şirketinin milyonlarca dolar kazanmasına ya da kaybetmesine neden olan milyarder, güvenilmez koronavirüs testleriyle diğer insanların da benzer sorunlar yaşıyor olabileceğini düşünüyor. Dünya çapında neredeyse 53 milyon insanı enfekte eden, bazen ölümcül olabilen virüs için yapılan testlerin kusursuz olamdığı ve çoğu zaman asemptomatik hastaların aslında hastalığa sahip olduğu birçok doktor ve bilim insanı tarafından paylaşılmıştı. Bunun son örneği ise Elon Musk oldu.

İSYAN ETTİ: HER ŞEY AYNI

Güney Afrika asıllı milyarder Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ile ilgili yaptığı son açıklama ile bir kez daha gündemde.