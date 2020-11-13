Son Dakika | Elon Musk dört test yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! "Her şey aynı"

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| dört test yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! "Her şey aynı"

Gelen haberine göre, dünyaının en çok konuştuğu isim dört farklı corona virüs testi yaptırdı. 'nın sahibi , dört Covid-19 testi yaptırdığını ve ikisinin pozitif çıktığını söyledi. Elektrikli otomobil üreticisinin icra kurulu başkanı ayrıca Twitter'da tipik soğuk algınlığı belirtileri yaşadığını söyledi ve "Şimdiye kadar alışılmadık bir şey yok" dedi. Elon Musk, iki corona virüs testinin ise negatif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:38 Son Güncelleme: 13.11.2020 14:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Elon Musk aynı gün dört corona virüs testi yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! Belirtilerim var

'ın yaptırdığı dör corona virüs testinin ikisi pozitif, ikisi ise negatif çıktı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile şirketinin milyonlarca dolar kazanmasına ya da kaybetmesine neden olan milyarder, güvenilmez koronavirüs testleriyle diğer insanların da benzer sorunlar yaşıyor olabileceğini düşünüyor. Dünya çapında neredeyse 53 milyon insanı enfekte eden, bazen ölümcül olabilen virüs için yapılan testlerin kusursuz olamdığı ve çoğu zaman asemptomatik hastaların aslında hastalığa sahip olduğu birçok doktor ve bilim insanı tarafından paylaşılmıştı. Bunun son örneği ise Elon Musk oldu.

İSYAN ETTİ: HER ŞEY AYNI

Güney Afrika asıllı milyarder Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ile ilgili yaptığı son açıklama ile bir kez daha gündemde.

Son Dakika Haberi | Elon Musk aynı gün dört corona virüs testi yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! Belirtilerim var

"2 TEST NEGATİF 2 TEST POZİTİF ÇIKTI"

Aynı gün içinde 4 defa Kovid-19 testi yaptırdığını belirten Musk, 2 sonucun negatif 2 sonucun ise pozitif çıktığını açıkladı.

Musk kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son derece sahte bir durum söz konusu. Bugün Kovid-19 için dört defa test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire."

Son Dakika Haberi | Elon Musk aynı gün dört corona virüs testi yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! Belirtilerim var

Son Dakika Haberi | Elon Musk aynı gün dört corona virüs testi yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! Belirtilerim var

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Son Dakika | Elon Musk dört test yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! "Her şey aynı"
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