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| Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

Ülkeyi ayağa kaldıran bir geldi. Canlı yayında ders anlatan hoca, öğrencilerinin gözü önünde soyuldu!  Muhasebe hocasının hamile olan 23 yaşındaki kızı da hırsızlar tarafından canlı yayında eve yapılan baskında rehin alındı. İşte, canlı ders dinleyen 20 öğrencinin gözleri önünde gerçekleşen o anaların saniye saniye görüntüleri ve yaşanan olaya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:47 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:00 ABONE OL
Son Dakika Haberi |Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

51 yaşındaki Mario Candido Santos çevrimiçi bir muhasebe dersi verirken dehşeti yaşadı. Olay, 'nın güneydoğusundaki Sao Paulo kentinde meydana geldi. Muhasebe hocası olan Mario Candido Santos'un evinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Canlı ders videosunda, soyguna iki orta yaşlı adam ve üç gencin katıldığı görülüyor.

AĞZINI KAPATIP EŞYALARIN YERİNİ SORDULAR

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu. Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

Son Dakika Haberi |Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

KENDİSİ VE HAMİLE KIZI YARA ALMADAN KURTARDI

Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos'a iade edildiği belirtildi.

Son Dakika: 20 öğrencisinin gözü önünde... Hamile kızı da yanındaydı | Video

Son Dakika Haberi |Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

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Son Dakika Haberi |Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

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Son Dakika Haberi | Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…
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