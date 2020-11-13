Son Dakika Haberi | Canlı ders anlatırken rehin alındı, evi soyuldu! 23 yaşındaki hamile kızı da…

51 yaşındaki Mario Candido Santos çevrimiçi bir muhasebe dersi verirken dehşeti yaşadı. Olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo kentinde meydana geldi. Muhasebe hocası olan Mario Candido Santos'un evinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Canlı ders videosunda, soyguna iki orta yaşlı adam ve üç gencin katıldığı görülüyor.

AĞZINI KAPATIP EŞYALARIN YERİNİ SORDULAR

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu. Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.