Son Dakika Haberi | Elon Musk dört test yaptırdı: İkisi pozitif, ikisi negatif! "Belirtilerim var"

Elon Musk'ın yaptırdığı dör corona virüs testinin ikisi pozitif, ikisi ise negatif çıktı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile şirketinin milyonlarca dolar kazanmasına ya da kaybetmesine neden olan milyarder, güvenilmez koronavirüs testleriyle diğer insanların da benzer sorunlar yaşıyor olabileceğini düşünüyor. Dünya çapında neredeyse 53 milyon insanı enfekte eden, bazen ölümcül olabilen virüs için yapılan testlerin kusursuz olamdığı ve çoğu zaman asemptomatik hastaların aslında hastalığa sahip olduğu birçok doktor ve bilim insanı tarafından paylaşılmıştı. Bunun son örneği ise Elon Musk oldu.
İSYAN ETTİ: HER ŞEY AYNI
Güney Afrika asıllı milyarder Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ile ilgili yaptığı son açıklama ile bir kez daha gündemde.
"2 TEST NEGATİF 2 TEST POZİTİF ÇIKTI"
Aynı gün içinde 4 defa Kovid-19 testi yaptırdığını belirten Musk, 2 sonucun negatif 2 sonucun ise pozitif çıktığını açıkladı.
Musk kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Son derece sahte bir durum söz konusu. Bugün Kovid-19 için dört defa test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire."
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020
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