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Son dakika haberi | 'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

karşısında yenilen 'da sular durulmuyor. Paşinyan'ın "Başka çarem yok" diyerek anlaşmaya razı olmasının ardından ülke karıştı. Sokaklar savaş alanına dönerken son dakika haberler peş peşe geliyor. Akşam saatlerinde "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur." sözleri ile bir istifa geldi. İşte Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan'da son dakika gelişmeleri...

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:38 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

Son dakika haberi: karıştı. bozgununun ardından ülkede sokaklar savaş alanına döndü. Paşinyan'ın bir sığınakta saklandığı iddia edilirken Savunma Bakanlığı'ndan bir istifa haberi geldi.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için toplanan göstericilere, polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde "hain" ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar ikinci gününde başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda devam etti. Protestolara katılan muhalefet parti temsilcileri ve milletvekilleri halka hitaben yaptıkları konuşmalarda, Dağlık Karabağ anlaşmasını "yenilgi" olarak nitelendirdi. Paşinyan'ın istifa etmesini isteyen muhalefet, Paşinyan hükümetinin düşürülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Muhalefet, yeni kurulacak olan hükümet ile Ermeni halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını ifade etti.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

YAKA PAÇA GÖZALTI

Muhalefet üyelerinin halka hitaben yaptıkları konuşmalar sırasında polis meydanda bulunan protestoculara müdahale etti. Yüzleri maskeli olan polisler, meydanda birçok kişiyi yaka paça gözaltına aldı.

Gündüz yapılan protestolar sırasında 20 kişinin gözaltına alındığı, akşam saatlerinde ise meydanı terk etmeyen gruba yapılan müdahale sonrası 10 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

İSTİFA GELDİ

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan 'bilgi alanı'nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" diye belirtti.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

"KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Hovhannisyan şöyle devam etti : "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

"Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum" diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

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Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi
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