Son dakika haberi | Ermenistan'da Karabağ bozgunu! İstifa geldi

"KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Hovhannisyan şöyle devam etti : "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.

