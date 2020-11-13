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haberi: O maskeler corona virüse karşı iki kat daha fazla koruyor! Filtreleme özelliği...

Dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs hakkında uzmanlardan açıklamaları üst üste geliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri kumaş maskelerin 'filtreleme' özelliğine sahip olduğunu bu nedenle covid-19'a karşı daha önemli olduğunu vurguladı. Son dakika haberine göre kumaş maskelerin damlacıkları filtreleyerek koruduğu da vurgulandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:42 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika haberi: O maskeler corona virüse karşı iki kat daha fazla koruyor! Filtreleme özelliği...
Son dakika gelişmesine göre kumaş maskelerin corona virüsle mücadele sürecinde diğer maskelere göre çok daha fazla yararlı olduğu ifade edildi. LiveScience'nin aktardığı son dakika haberine göre ABD merkezli araştırma labaratuvarı covid-19 kılavuzunda kumaş maskelerle ilgili güncelleme paylaştı.

LiveScience'ın haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),Covid-19 kılavuzunda kumaş maskelere ilişkin güncelleme yaptı.

Kılavuzda, kumaş maskelerin "filtreleme" özelliğine sahip olduğu, dolayısıyla havada enfeksiyona yol açma potansiyeline sahip damlacıkları filtreleyerek kişiyi koruduğu ifade edildi.

CDC, kumaş maskelerin partikülleri filtreleme özelliğinin, bu konuda yapılan çalışmalarla desteklendiğini vurguladı.

Birçok araştırmanın, kumaş maskelerin hem takan kişiye hem de çevresindekilere fayda sağladığını gösterdiğine dikkati çeken CDC, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde patlak veren Covid-19 salgınında, kumaş maskelerin enfeksiyon riskini yüzde 70 düşürdüğü bulgusunun elde edildiğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ayrıca sık dokunmuş kumaşlarla ya da birkaç kat kumaş kullanılarak yapılan maskelerin, tek katlı ve seyrek dokunmuş kumaşlarla üretilenlerden daha koruyucu olduğunun altını çizdi.

CDC'nin önceki yönergesinde kumaş maskelerin, çevredekileri Covid-19 olan kişilerden koruduğu belirtiliyordu.

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Son dakika haberi: O maskeler corona virüse karşı iki kat daha fazla koruyor! Filtreleme özelliği...
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