Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

Dünya dışı yaşam ile ilgili NASA tarafından yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik, yapılacak çalışmada ekibin lideri bir Türk olacak! Uzayda yaşam arama projesi ile ilgili NASA'dan resmi bir açıklama geldi ve dünyanın ötesinde yaşamdan gezegensel sistem oluşumuna kadar bir çok alanda araştırma yapacak ekibin başında Giresunlu Betül Kaçar'ın olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA: NASA UZAYDA YAŞAM PROJESİNİ ONAYLADI

NASA, evrende yeni yaşam arama projesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada projenin amacı "evrende yaşam arayışı" olarak özetlendi.