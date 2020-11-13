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Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

'dan çalışmaları ile ilgili son dakika haberi geldi. Uzayda yaşam olup olmadığı, on yıllardır bilimsel çalışmalara konu olan bir soru. NASA, uzayda yaşam hakkında en aktif çalışmaları yürütüyor. Yapılacak yeni çalışma için, 'den bir ismin seçildiği duyuruldu. NASA tarafından yapılan açıklamada, Bulancaklı Betül Kaçar'ın uzayda yaşam arayacak olan ekibin başında olacağı duyuruldu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:19 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

Dünya dışı yaşam ile ilgili tarafından yapılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik, yapılacak çalışmada ekibin lideri bir Türk olacak! Uzayda yaşam arama projesi ile ilgili NASA'dan resmi bir açıklama geldi ve dünyanın ötesinde yaşamdan gezegensel sistem oluşumuna kadar bir çok alanda araştırma yapacak ekibin başında Giresunlu Betül Kaçar'ın olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA: NASA UZAYDA YAŞAM PROJESİNİ ONAYLADI

NASA, evrende yeni yaşam arama projesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada projenin amacı "evrende yaşam arayışı" olarak özetlendi.

Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

Proje kapsamında oluşturulan ekiplerin araştırmalarının kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime, Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları kapsadığı kaydedildi.

Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

'da yaşam arayışına yön verecek araştırmanın ekip lideri olan Giresunlu Betül Kaçar ise, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum.

Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

Projemiz 'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" dedi.

Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!

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Son Dakika Haberi | Uzayda yaşam projesi NASA tarafından onaylandı: Giresunlu Betül ekibin başında olacak!
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