Son Dakika Haberleri | Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Paşinyan ortadan kayboldu: Hain ilan edildi!

PAŞİNYAN'IN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Paşinyan'ın önceki konuşmaları başbakanlık konutundaki ofisinde gerçekleştirilirken, bugün yaptığı konuşmada beyaz bir duvar önündeydi ve sağında sadece Ermenistan Bayrağı görülüyordu. Bu görüntüler üzerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yine aynı yerde, iddialara göre sığınakta, Ulusa Sesleniş Konuşması yaptığı ihtimali giderek güçlenmeye başladı. Bu sığınağın başbakanlık binasındaki sığınak mı yoksa başka bir noktada olan ayrı bir sığınak mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Paşinyan'ın yakın zamanda Erivan'dan hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Ermenistan muhalefeti ise Paşinyan'ın yabancı bir ülkenin konsolosluk binasına sığındığını iddia etmeye devam ediyor.