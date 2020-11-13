Son dakika: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

CSIRO liderliğindeki bir araştırma ekibi, Avustralya sularında ilk kez yakalanması zor bigfin kalamarını tespit etti ve görüntülemeyi başardı. Büyük Avustralya Körfezi'ne biri 2015'te diğeri 2017'de yapılan iki yolculuk, kafadanbacaklıyı okyanus yüzeyinin kilometrelerce altındaki sularda kaydetti. Magnapinna olarak da bilinen Bigfin kalamar sekiz metreye kadar uzayabiliyor.

Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

1 İLA 4 KİLOMETREDE YAŞIYOR

Avustralyalı bilim insanları, okyanusun 1 ilâ 4 kilometre derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı. Avustralyalı bilim insanları, okyanus derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı.