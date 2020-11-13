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: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

haberi... Dünya bu tüyler ürperten canlıya ait çekilen ilk görüntüleri konuşuyor! kalamarı (Magnapinna), yakalanması en zor yaratıklardan biridir. Ancak ilk defa, Bigfin kalamarları kıyılarında bir değil, tam beş kez görüldü. Üstelik görüntülenen her bir birbirinden farklıydı. Bölgeyi bir Bigfin kalamalarlı için etkin bir bölge olarak adlandırmak için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğu bildirildi. İşte, o anlara ait dikkat çeken ve bir o kadar da tüyler ürperten görüntüler.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:53 Son Güncelleme: 13.11.2020 12:01 ABONE OL
Son dakika: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

CSIRO liderliğindeki bir araştırma ekibi, sularında ilk kez yakalanması zor kalamarını tespit etti ve görüntülemeyi başardı. Büyük Avustralya Körfezi'ne biri 2015'te diğeri 2017'de yapılan iki yolculuk, kafadanbacaklıyı okyanus yüzeyinin kilometrelerce altındaki sularda kaydetti. Magnapinna olarak da bilinen Bigfin sekiz metreye kadar uzayabiliyor.

Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

1 İLA 4 KİLOMETREDE YAŞIYOR

Avustralyalı bilim insanları, okyanusun 1 ilâ 4 kilometre derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı. Avustralyalı bilim insanları, okyanus derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı.

Son dakika: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

Science Alert portalının aktardığına göre, yayınlanan video, 2017 yılında 'nın güneyindeki kapsamlı araştırmalar sırasında kayda alındı. Bu hayvanın, 1 ilâ 4 kilometre derinliklerde yaşadığı için doğadaki en zor yakalanan yaratıklardan biri olduğu kaydedildi.

Son dakika: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...

Magnapinna kalamarının özellikleri, uzunluğu 8 metreyi geçebilen kolları ve büyük yüzgeci.

Araştırmacılar, PLOS One'daki yazılarında " sularında ilk olan bu gözlemler, kozmopolitanizm hipotezini doğruladı ve birbirine doğrudan mekânsal ve zamansal yakınlıkta bulunan kalamarların lokal küme dağılımına işaret etti" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Tüyler ürperten yaratık ilk kez bu kadar net görüntülendi! 8 metreye kadar uzayabiliyor...
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