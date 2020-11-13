Titanik pozu öldürdü

Hindistan'ın Maisur kentinde evlenmelerine kısa bir süre kalan genç çift, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 20 yaşındaki Shashikala ve 28 yaşındaki Chandru isimli nişanlı çift, gişe rekorları kıran Titanik filmindeki 'uçuyorum' pozunu vermek istedi. Mudukuthore kıyısından Kaveri Nehri'ne açılmak isteyen çift, bölgede motorlu tekne bulamayınca "coracle" adı verilen bambudan yapılan minik bir tekne kiraladı. Kayıkçıyla birlikte nehrin ortasına doğru giden Shashikala ve Chandru, film ile hafızalara kazınan sahnedeki gibi birbirine yaklaştı. Ancak yüksek topuklu ayakkabı giyen Shashikala'ın dengesini kaybetmesiyle tekne alabora oldu.Kayıkçı yüzerek kıyıya ulaşırken genç çift, kıyıda bekleyen fotoğrafçı ve Shashikala'nın kardeşi Abhi'nin gözleri önünde suda sürüklenerek boğuldu. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen dalgıçlar, talihsiz çiftin cesetlerini nehirden çıkardı. 22 Kasım 2019'da nişanlanan çift, 22 Kasım'da evlenmeyi planlıyordu. Polis, Arkanateshwara Tapınağı yakınlarındaki Kaveri Nehri'nin özel gün fotoğrafları için tercih edildiğini ancak nehirdeki bazı su noktalarının kazalara neden olduğu için tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca, çekimlerin yasa dışı yapıldığını ifade etti.