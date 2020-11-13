Trump'tan son dakika açıklaması!: "Tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak"

"PFİZER'IN WARP SPEED'İN BİR PARÇASINI SÖYLEMESİ TALİHSİZDİ"

Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600 milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1,95 milyar dolarlık anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Bu sayede Pfizer'ın aşısı bedava olacaktı. Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi. Biz çok yakında bu aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek." diye konuştu,

Trump, aşının ilk etapta acil yardım çalışanlarına, yaşlılara ve yüksek risk gruplarına dağıtılacağını ifade ederek "Bu ilk etap dağımı haftalar içinde yapabiliriz. Şu anda virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini biliyoruz. Risk gruplarına aşıyı uygulayarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşüreceğiz. Şu anda vaka sayımız yüksek, bunun nedeni de bizim herkesten çok test yapıyor olmamız." dedi.

Yakın zamanda milyonlarca doz aşıya sahip olmayı planladıklarını kaydeden Trump, "Aşılar, son onayları bekliyor. Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak." diye konuştu.