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gözetleme merkezinde olacak’

Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
‘Türkiye gözetleme merkezinde olacak’
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin denetimi için oluşturulacak gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya'nın aynı rolü üstleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, bugün Rus heyetin Ankara'ya geleceğini ve anlaşmanın görüşüleceğini aktardı. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkesi bozma ihtimaline karşılık ise "Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" değerlendirmesinde bulundu.
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‘Türkiye gözetleme merkezinde olacak’
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