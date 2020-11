Yarışçı güvercine 1.3 milyon euro

Belçika'daaçık artırmaya çıkan bir yarış güvercini dünyanın en pahalı güvercini oldu. Kısa, orta ve uzun mesafelerde yarışan New Kim isimli güvercin, düzenlenen çevrimiçi müzayedede 180 euro'dan satışa çıktı. İki yaşındaki New Kim'i satın almak isteyen 300 yarış güvercini meraklısı her seferinde teklifi artırdı. Güney Afrikalı bir koleksiyoncu güvercine 1.3 milyon euro (yaklaşık 12 milyon lira) teklif etti. Çinli bir inşaat patronu, 2019'da başka bir Belçika güvercini olan Armando'yu 1.25 milyon euro'ya satın almıştı.