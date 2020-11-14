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50 bin timsahlı çiftliğe tepki

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
50 bin timsahlı çiftliğe tepki
Fransız lüks giyim markası Hermes'in Avustralya'da kuracağı dünyanın en büyük timsah çiftliği tartışmaları beraberinde getirdi. Hermes ile "Timsah Kralı" olarak bilinen Mick Burns'un ortaklaşa kuracağı çiftlikte 50 bin tuzlu su timsahı yaşayacak. Timsahlar özellikle çanta derileri ile yetiştirilecek. Timsahların etlerinin de satılacağı kaydedildi. Çiftlik toplam 40 milyon dolara mal olacak. Hayvan hakları savunucuları ise sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile hayvanların derilerinin kıyafetler ve aksesuvarlarda kullanılmasına son verilme çağrısı yaptı. DIŞ HABERLER
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50 bin timsahlı çiftliğe tepki
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