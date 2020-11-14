998 karatlık beyaz elmas bulundu

AFRİKA Kıtası'nın refah seviyesi en yüksek ülkesi olan Botsvana'da, geçen yıl 352 gram ağırlığında tenis topundan büyük olan 1.758 karatlık boyuta sahip dünyanın en büyük ikinci elmasını bulan Kanadalı maden firması Lucara Diamond Corp, bu kez 998 karatlık beyaz elmas keşfetti. Beyazlığıyla dikkat çeken elmasın sahip olduğu boyut ve ağırlık açısından dünyanın beşinci büyük elması olduğu açıklandı. Lucara firması, yekpare olamdığı ve çatlaklara sahip olmadığı için elmasın çeşitli boyutlara bölüneceğini ve işlendikten sonra satışa sunulacağını vurguladı. DIŞ HABERLER