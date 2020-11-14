Alman medyasına karşı bisikletli protesto!

Almanya'da doğan 47 yaşında ki Recai Meteoğlu Pak, Alaman ve Avrupa Basınında çıkan Türkiye aleyhinde ki propaganda haberlerinden dolayı bisikletli bir protesto girişimine koyuldu. İnşaat mühendisi olan ve Almanya'da şirketi bulunan Pak, Avrupalı arkadaşlarının Türkiye'yi yanlış tanıdıkları düşüncesi ile tüm iş faaliyetlerini sona erdirdi.

Medyanın kara propagandasına karşın, bisikleti ile Almanya'dan Türkiye'ye gelerek şehir şehir dolaşmaya başladı. Pak'a bu mücadele 25 kişilik teknik ekip ise gönüllü olarak destek verdi. Kurulan instagram hesbından kurdukları 'Eyvallah Türkiyem' isimli hesapta, yurdun dört bir yanında ki güzellikleri fotoğraflanarak sergilenmeye başlandı. Pak, tanıtım seferberliğinin 62'inci gününde Ardahan'a ulaştı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'le bir araya gelen Pak, Almanya'dan getirdiği Türk Bayrağını hediye ederek, bisikleti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





Vali Hüseyin Öner, Recai Meteoğlu Pak'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; "Almanya'da doğan büyüyen ama içinde vatanının sevgisini her daim hisseden Recai Bey'in bu güzel ve anlamlı çalışmasından büyük mutluluk duydum. Maalesef Avrupa medyasında, ülkemizin güzellikleri anlatılmıyor. Her yanı cennet vatanımızın, bu şekilde çabalarla anlatılması çok manidar. Bu yolculuğun arkasında ki kahramanları da tebrik ediyorum" dedi.





"ALMAN MEDYASININ KARA PROPAGANDASINA KARŞI BAŞLADIM"



Bisiklet yolculuğunu ve yaptıklarını SABAH'a anlatan Pak, ; "60-70 yıldır Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde milyonlarca Türk yaşıyor. Bizim aleyhimizde Alman ve Avrupa medyaları haksız propaganda yapıyorlar. Bizde yıllardır dinliyoruz. Kovitte yardım ettik, depremde oldu biz koştuk, mülteciler konusunda fedekarlık yaptık ama karlışığında hep kötü haberlerle anıldık. En sonunda turizmde Türkiye'nin risk bölgesi kararında 9 milyar avromuzun hakkımızı yediler. Bu karar sonrası çılgına döndüm. Yüzlerce çok sevdiğim Alman arkadaşım var. Onlar bize soruyorlar. Türkiye, medyanın dediği gibi değil diye anlatıyorum. Sonunda İnşaat şirketimi kapattım.

Bisikletimi alıp yollara çıktım. Benimle birlikte 25 kişilik gönüllü bir kadro oluştu. Sosyal medya üzerinden ülkemin güzelliklerini yayınlamaya başladım. Kendi çapımızda başlattığımız bu protestoda çok güzel dönütler aldık. Ülkemizin kurumları da bizi destekliyorum Son olarak Ardahan Valimizi ziyaret ettim. Şimdi bu güzel şehrin güzelliklerini yayınlayacağız. Bu kara propagandaları birlikte aşacağız. Türklerin Avrupalılarla arkadaşlığını düzeltmek istiyoruz. Medyada gördüklerini olmadığını biz yayınlıyoruz. Türkiye ve Türkler aleyhindeki algıları yıkarak, biz de güzel ülkemizi gösteriyoruz. Tarihimizi ve kültürümüzü tanıtarak, gezdiğimiz yerlerde insanlarımızı, misafirperverliğimizi anlatıyoruz. Hayran kalıyorlar" diye konuştu.

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