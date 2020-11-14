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Eski Mali için ’da cenaze töreni

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Eski Mali Cumhurbaşkanı için İstanbul’da cenaze töreni
İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure için cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen törende Toure'nin eşi ve kızları taziyeleri kabul etti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toure'nin yakınlarına başsağlığı diledi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve bazı Malili yetkililer de katıldı. İstanbul Havalimanı'na götürülen Toure'nin cenazesi gece Mali'ye uğurlandı.
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Eski Mali Cumhurbaşkanı için İstanbul’da cenaze töreni
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