Gineli annenin feryadı: Bebeğim nerede

Akdeniz açıklarında yaşanan göçmen facialarında bilanço ağırlaşıyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu boğulan göçmen sayısının en az 100 olduğunu açıkladı. Deniz kazaları, ülkenin liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldi. Balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldı. Bölgedeki IOM personeli de daha fazla cesedin gece boyu kıyıya vurmaya devam ettiğini bildirdi. IOM verilerine göre, son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen boğuldu.IOM Libya Direktörü Federico Soda son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir tezahürü olduğunu vurguladı. İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödüyor" dedi. Kurtarma işlemleri sırasında Gineli bir annenin çığlıkları, sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi. 6 aylık bebeği Joseph'i arayan annenin kurtarıldığı tekneden denize doğru "Bebeğimi bulamıyorum. Bebeğim nerede?" şeklinde bağırdığı görüntüleri paylaşanlar isyan etti. Çalışmalarda minik Joseph'in de cansız bedenine ulaşıldı.