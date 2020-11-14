Kapalı Maraş'ta büyük gün! Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıldönümü olan yarın KKTC'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, 46 yıl sonra sahil bölgesi yeniden kullanıma açılan kapalı Maraş bölgesinde piknik etkinliğinde bir araya gelecek.

ACİL DURUM HASTANESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarafından Lefkoşa'da yapılan 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip acil durum hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

KIBRIS'TA YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, koronavirüs salgınıyla mücadelede işbirliği, kapalı Maraş bölgesinde turizmi canlandırmak üzere izlenecek yol haritası ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı ile Sayın Bahçeli ile birlikte heyeti, heyetimiz Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız. Törenlerden sonra kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle ana vatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı. Bu gecikti. Şimdi bu inşallah yeniden oluşacak" demişti.

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