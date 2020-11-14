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Kuran düşmanı ırkçılara sınırdışı

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Kuran düşmanı ırkçılara sınırdışı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Müslümanların yoğun yaşadığı bir mahallede Kuran yakmayı planlayan 5 Danimarkalı aşırı sağcı, Belçika tarafından sınır dışı edildi. Bu kişilerin bir yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklandı. Sığınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, bu 5 kişinin "kamu huzuruna ciddi bir tehdit olduğunu" söyledi. Danimarkalıların Facebook sayfalarında yer alan bilgilere göre hepsi Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan ile ilişkili. Paludan da Fransa'da Kuran yakma niyeti nedeniyle çarşamba günü o ülkeden sınır dışı edilmişti. Paludan'un Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partisi, İslam ve göç karşıtı bir politikaya sahip.
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Kuran düşmanı ırkçılara sınırdışı
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