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'da etnik çatışma: 18 ölü

ülkesi 'nın Edo eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 01:43 Son Güncelleme: 15.11.2020 01:43 ABONE OL
Nijerya'da etnik çatışma: 18 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre Edo emniyet yetkilisi, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Benin'de iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında aralarında iki polisin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmada çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran yetkili, çok sayıda evin kundaklandığını kaydetti.

Yetkili, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını duyurdu.

Edo eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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Nijerya'da etnik çatışma: 18 ölü
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