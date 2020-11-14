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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 08:40 ABONE OL
Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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