Son dakika: Almanya'da polisten orantısız güç!

Almanya'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülke genelinde önlemler sıkılaştırılmıştı. Almanya'nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı. Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, "Hep birlikte faşizme karşı" yazılı pankart taşıdı.