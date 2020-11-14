Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da polisten orantısız güç!

Son dakika: 'da polisten orantısız güç!

Son dakika görüntüleri 'dan geldi. Almanya’nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini eden yaklaşık 150 kişiye polis müdahale etti.

İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 21:02 Son Güncelleme: 14.11.2020 21:19 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da polisten orantısız güç!

Almanya'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülke genelinde önlemler sıkılaştırılmıştı. Almanya'nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı. Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, "Hep birlikte faşizme karşı" yazılı pankart taşıdı.

Göstericiler, polisin maske takmaları yönündeki uyarılarını dikkate almazken, daha önce planlanan yürüyüş istikametini terk etmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.

Polis, göstericilere tazyikli su ve cop ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıkıp sevenlerine video ile seslendi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Almanya'da polisten orantısız güç!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA