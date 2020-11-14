Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

İTLAF EDİLECEK

Hürriyet'in hbaerine göre;Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

AŞILAR ETKİLİ OLMAYABİLİR İDDİASI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.