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Son dakika haberi: virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

Coronavirüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 'da çiftliğinde corona virüsün mutasyona uğradığının tespit edilmesinin ardından vizonların telef edileceği açıklanmıştı. Vizonlarda görülen ve daha tehlikeli olduğu belirtilen mutasyona uğrayan virüs Danimarka'nın ardından 4 Avrupa ülkesi ve Amerika'da da ortaya çıktı. İnsanlara bulaşan virüsü ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Yeni ölümcül bir salgına dönüşebilir mi? İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:25 Son Güncelleme: 14.11.2020 17:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

Son dakika haberi: Dünya koronavirüs aşısından gelecek umutlu haberleri ve salgının sonunu beklerken önce 'dan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen mutasyona uğramış koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya başladı.

VİZON KORONAVİRÜSÜ KORKU YARATTI

Dünyanın en büyük (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, durumun (Kovid-19) aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

İTLAF EDİLECEK

Hürriyet'in hbaerine göre;Dünyanın en büyük kürkü (mink kürkü) üreticisi 'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

AŞILAR ETKİLİ OLMAYABİLİR İDDİASI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında ", gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

ABD'YE KADAR YAYILDI

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.

Açıklamada, vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip koronavirüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen terkibine rastlandığı ifade edildi.

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs " virüs" olarak adlandırılıyor.

Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

İNSANLARA BULAŞIYOR

Bugüne kadar sadece 'da 214 kişi vizonlarda görülen koronavirüsten enfekte olmuş durumda. Bu kişilerden 12'sinde görülen ise şimdiye kadar hiç rastlanmamış bir varyant (versiyon) olarak açıklandı.

Danimarka genelinde bulunan bin 139 kürkü çiftliğindeki itlaf işlemleri devam ederken bu hayvanların kürkü için kötü koşullarda yetiştirilmesine karşı çıkan hayvan hakları örgütleri de itlaf haberlerine tepki gösteriyor.

Vizonların itlaf edildiği anların görüntüsü ülke televizyonlarında yayınlanmış, toplu mezarlar için yer bulunamayınca askeri arazilere gömülen hayvanların görüntüsü dehşet yaratmıştı.

Sağlık yetkilileri, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı.

Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

'AŞI ADAYLARINI ETKİLEYEBİLİR'

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Kovid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" dedi.

Avrupa Birliği Sağlık Ajansı, vizonlar arasında görülen koronavirüs yayılımının, virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu tür mutasyonlar, virüsün daha bulaşıcı ve daha ölümcül hale gelmesi, üstelik de yeniden enfeksiyon riskini artırması veya ileriye dönük aşıları etkisiz hale getirme riskini de barındırıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsün vizonlar ve insanlar arasında yayılmasını engellemek için yeni bir kılavuz yayınladı.

Koronavirüsün zamanla değişikliğe uğraması ve mutasyonların ortaya çıkması normal kabul ediliyor. Ancak virüsün insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara geçişi özellikle endişe verici bulunuyor.

Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!

DSÖ KARAMSAR DEĞİL

DSÖ uzmanları şu an için çiftliklerinde görülen bu mutasyona uğramış virüsün dünya genelinde yayılmasını ve insanlarda görülen koronavirüsü yerini almasının zor olduğunu söyleseler de uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyorlar.

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşır hale gelmesi dünyanın her yerinde büyük bir tehlikeye yol açabilecek bir ihtimal ve bilim insanları özellikle hayvan çiftliklerinde çalışanlar ve bu çiftliklere yakın yerlerde yaşayanlar için dikkatli olma çağrısı yapıyorlar.

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Son dakika haberi: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor! Uzmanlar corona virüs mutasyonuna karşı uyardı!
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