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haberi: Corona testleri pozitif olan hemşireler hasta bakmaya devam edecek! ABD'ye tepki yağıyor...

Dünya genelinde en çok vaka sayısının olduğu ABD'de kararı! 1 milyon 300 bini aşkın insanın ölümüne neden olan corona virüs, son dönemde artışa geçti. ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde vali Doug Burgum, corona virüs belirtisi göstermeyen ancak covid-19 taşıyan hemşirlerin hasta bakmaya devam edebileceğini belirtti. Bu karara hem sağlık çalışanları hem de hemşireler büyük tepki gösterdi. DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybedenlerin sayısı iki yüz elli bini buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:36 Son Güncelleme: 14.11.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona testleri pozitif olan hemşireler hasta bakmaya devam edecek! ABD'ye tepki yağıyor...

Tüm dünyada önlemleri sıkı bir şekilde devam ederken ABD'den gelen haberi tüm sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Dünya genelinde vaka sayısı 53 milyonu geçti. ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya ve İspanya en fazla vaka sayısının olduğu yerler olarak dikkat çekiyor. ABD'de Kuzey Dakota eyaletinden gelen son dakika haberine göre covid-19 semptomları göstermeyen ancak corona virüs testleri pozitif olan hemşirelerin hasta bakmaya devam edebilecekleri açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ABD'YE TEPKİ! BELİRTİ GÖSTERMEYENLER DE ÇALIŞABİLİR...

Son dakika haberi: Corona testleri pozitif olan hemşireler hasta bakmaya devam edecek! ABD'ye tepki yağıyor...

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isteğe bağlı olarak, semptom göstermeyen ancak koronavirüs (Covid-19) taşıyan hemşirelerin, hasta bakmaya devam edebileceklerini belirtti. Söz konusu karara hemşireler tepki gösterdi.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota'daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14'ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Hastanelerin talep ettiği üzere, bir Devlet Sağlık Görevlisi emri, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Covid pozitif sağlık çalışanlarının, hasta bakmaya devam edebilecektir" dedi.

Son dakika haberi: Corona testleri pozitif olan hemşireler hasta bakmaya devam edecek! ABD'ye tepki yağıyor...

HEMŞİRELERDEN TEPKİ

Hemşireler, hastanelerin hasta hemşireleri işe gelmeye zorlayabileceğini veya pozitif çıkan ve çalışmayı reddedenlere 'misilleme' yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 400 hemşire COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve diğerleri de enfekte oldu, hastaneye kaldırıldı.

Bu kabul edilemez. Hayatlarını ve kendi ailelerinin sağlığını riske atan hemşireler ve sağlık çalışanları daha iyisini hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Corona testleri pozitif olan hemşireler hasta bakmaya devam edecek! ABD'ye tepki yağıyor...
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