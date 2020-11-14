Son dakika: Karabağ zaferi sonrası yeniden gaza basıldı! Çin'in ardından İran, Afganistan ve Pakistan da denkleme giriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 24 Temmuz 2008'de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu töreninde iki liderin ilk kez gündeme getirdiği Nahçıvan Demiryolu'nda seneye raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alınırken, Kars-Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demiryolu hattı yapılacak.



230 KM RAY DÖŞENECEK

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 230 kilometre uzunluğunda olacak olan hat, Kars-Iğdır'dan başlayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Hat oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demiryolu hattına bağlanarak, Türkiye'nin bu ülkelere demiryolu ile doğrudan bağlantısı kurulacak. Böylece lojistik anlamda Türkiye büyük bir avantaj daha elde etmiş olacak. Projenin finansmanı ise Azerbaycan ve Türkiye tarafından ortaklaşa karşılanacak. Toplam yatırım tutarının 1.5-2 milyar lira arasında olması beklenirken, demiryolu inşaatının ise ihale edilerek özel sektöre yaptırılması hedefleniyor.





BTK İLE ENTEGRE OLACAK

Nahçıvan demiryolu kuzeyde ise Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği ile işletmeye açılan Bakü- Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ile entegre olacak. BTK hattı 503 kilometresi Azerbaycan, 259 kilometresi Gürcistan ve 76 kilometresi Türkiye'de olmak üzere toplam 841 kilometreden oluşuyor. Asya ile Avrupa arasında Marmaray'la beraber orta koridorun en önemli halkalarından birisini oluşturan BTK Demiryolu Hattı Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Çin- Avrupa güzergâhında yük taşımacılığına olanak sağlarken, şimdi Nahçıvan hattının da bu sisteme dahil edilmesi ile İran, Afganistan ve Pakistan da denkleme girmiş olacak.



YAKARAK KAÇIYORLAR

KARABAĞ'DA Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ağdam, Kelbecer ve Hankendi'de bulunan Ermenistan askerleri ve bazı siviller bölgeleri terk ediyor. 28 yıl önce Hankendi'nin işgali ile bölgeye yerleşen Ermeniler de kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermeniler'in kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermeniler, "Bir daha buraya dönmeyeceğiz" diyerek evlerini yaktı.



PKK/PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNE SORUŞTURMA

AZERBAYCAN'DA, Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı. Azerbaycan Başsavcılığı, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiğini duyurdu.