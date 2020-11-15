306 ile geldi 306 ile gitti

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde son iki eyalette de sonuçlar belli oldu. Demokrat aday Jeo Biden, Georgia'yı kazanırken Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump da Kuzey Carolina'da seçimi kazanan isim oldu. Biden 306 delegeye, Trump ise 232 delegeye ulaştı. 2016'daki daki seçimlerde Trump, 306 delege ile başkanlık yarışını kazanırken rakibi Demokrat Hillary Clinton 232 delegede kalmıştı. Böylece 306 delegeyle başkanlık koltuğuna oturan Trump, yine 306 delegeyle koltuğundan oldu. Öte yandan Beyaz Saray'da kameralar karşısına çıkan Trump, "Gelecekte kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek" dedi. Bu ifade Trump'ın seçimi kaybettiğini kabul ettiğine dair ilk sinyal olarak yorumlandı.Trump taraftarları dün başkent Washington'da gövde gösterisi yaptı. Yüz binlerce gösterici seçimlerin çalındığını iddia ederek "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" yürüyüşü adı altında Trump'a desteğini gösterdi.