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’in bağımsızlık günü kutlu olsun”

15 Kasım 1988’te bağımsızlığını ilan etmişti. Toprakları işgal altında olan Filistin Devleti o gün bugündür 15 Kasım’ı Filistin’in Bağımsızlık günü olarak kutluyor. Genel Başkan Yardımcısı da sosyal medya hesabından “Filistin bizim davamızdır! Kudüs bizim davamızdır!” diyerek Filistin’in Bağımsızlık Günü’nü kutladı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 15.11.2020 14:02 ABONE OL
“Filistin’in bağımsızlık günü kutlu olsun”

Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin devletini ilan etmişti. O gün bugündür 15 Kasım Filistin'in Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından "Filistin bizim davamızdır! Kudüs bizim davamızdır!" diyerek bir kutlama mesajı yayınladı. Ünal, "Filistin bizim davamızdır! Kudüs bizim davamızdır! 'Tutsak Kudüs'e borcumuz, Kudüs'ü savunmaktır.' Tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti için Filistin halkının her zaman yanındayız. Dost ve kardeş ülke Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum" dedi.

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“Filistin’in bağımsızlık günü kutlu olsun”
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