“Filistin’in bağımsızlık günü kutlu olsun”

Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin devletini ilan etmişti. O gün bugündür 15 Kasım Filistin'in Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabından "Filistin bizim davamızdır! Kudüs bizim davamızdır!" diyerek bir kutlama mesajı yayınladı. Ünal, "Filistin bizim davamızdır! Kudüs bizim davamızdır! 'Tutsak Kudüs'e borcumuz, Kudüs'ü savunmaktır.' Tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti için Filistin halkının her zaman yanındayız. Dost ve kardeş ülke Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum" dedi.