Gerçek Brad Pitt’e açtığı dava düştü

ABD'nin Teksas eyaletinin Plano kentinde sağlık hizmetleri alanında CEO olan Kelli Christina, Brad Pitt'i taklit ederek onunla "evlilik tartışmaları" yapan kişi tarafından 40 bin dolar dolandırılmıştı. Christina her ne kadar daha sonra gerçek Brad Pitt'le konuşmadığını fark etse de ünlü aktöre yine de dava açtı ve dava belgelerinde Pitt'in hayranlarını sahtekarlardan korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini öne sürdü. Ancak hâkim yeterli kanıt ve ifade olmadığı gerekçesiyle davayı düşürdü.