İsrail, El Kaide’nin ikinci ismini öldürdü

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in, El Kaide'nin iki numaralı ismi Ebu Muhammed Mısri'yi (Abdullah Ahmed Abdullah) ABD'nin emriyle İran'ın başkenti Tahran'ın sokaklarında düzenlediği suikastta öldürdüğünü iddia etti. Mısri'yle birlikte, eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in dul eşi olan kızı Meryem'in de öldürüldüğü kaydedildi. Suikastın Afrika'daki bombalama olaylarının yıldönümü olan 7 Ağustos'ta gerçekleştirildiği kaydedildi. Mısri'nin 1998'de Tanzanya ve Kenya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin öldüğü saldırının elebaşı olduğu ifade edildi. İran yönetimi ise haberin "Washington ve Tel Aviv'in Tahran'ı bu tür gruplarla ilişkilendirme çabasının parçası olduğunu" savundu.