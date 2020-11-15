O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

Belçika'da tüm dünyada olduğu gibi artan vakalarla beraber koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir son dakika kararı alındı. Ülkede bir ay evvel yapılan açıklamada, yalnızca belirtiye sahip bireylere uygulanacağı bildirilen testler artık temaslı asemptomatik kişilere de yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

BELÇİKA ARTAN VAKALARLA KARARINDAN VAZGEÇTİ! SEMPTOM GÖSTERMEYENLERE…

Ekim ayında hızla artan vakalarla beraber Belçika'da hafta içi gelen vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 51 düşerken vakaların azalmasına karşın can kaybı sayısının artış göstermesi ise gözlerden kaçmadı. Ülke geçtiğimiz ay aldığı test kararından vazgeçtiğini açıkladı…