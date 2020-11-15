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O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

Tüm dünyada Covid-19 virüsü ile mücadele sürerken ülkeler son dönemde artan vaka artışlarıyla beraber yeni kararlarını peş peşe açıklıyor. Bu kez gelen haberine göre; laboratuvarlardaki kapasitenin yetersiz olması nedeniyle bir ay önce sadece belirtisi gösteren kişilere test uygulanması kararı alınmıştı. Ancak yapılan yeni açıklamada testlerin belirtisiz ancak temaslı kişilere de yapılması kararı alındı. Öte yandan ülkedeki vaka artışı sayısı hızla sürüyor…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:41 Son Güncelleme: 15.11.2020 16:46 ABONE OL
O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

Belçika'da tüm dünyada olduğu gibi artan vakalarla beraber koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir kararı alındı. Ülkede bir ay evvel yapılan açıklamada, yalnızca belirtiye sahip bireylere uygulanacağı bildirilen testler artık temaslı asemptomatik kişilere de yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları…

BELÇİKA ARTAN VAKALARLA KARARINDAN VAZGEÇTİ! SEMPTOM GÖSTERMEYENLERE…

Ekim ayında hızla artan vakalarla beraber Belçika'da hafta içi gelen vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 51 düşerken vakaların azalmasına karşın can kaybı sayısının artış göstermesi ise gözlerden kaçmadı. Ülke geçtiğimiz ay aldığı test kararından vazgeçtiğini açıkladı…

O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

ESKİYE DÖNÜŞ KARARI

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Kovid-19 salgınıyla mücadelede test stratejisinde geri dönüş olacağını belirterek "Semptom göstermeyen ancak yüksek riskli teması bulunan kişilere test uygulamaya gelecek haftadan itibaren yeniden başlıyoruz." dedi.

Ülkedeki laboratuvarlarda kapasitenin çok zorlanması nedeniyle bir ay önce alınan kararla sadece semptom gösteren kişilere Kovid-19 testi uygulanacağı açıklanmıştı.

O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Ekim ortasında Belçika'da günlük ortalama 53 bin test yapılıyordu. Normalde iki gün içinde çıkması gereken sonuçların alınması bazen 5 günü geçebiliyordu. Test stratejisinin değişmesiyle günlük test sayısı 30 binlere kadar indi.

O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

TEDBİRLER İŞE YARIYOR

Öte yandan ekimde hızla artan vakalar üzerine alınan tedbirlerin sayıları azaltmada işe yaradığı görülüyor. Belçika'da geçen hafta içindeki günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 51 düşerek ortalama 5 bin 245'e geriledi. Bugüne kadarki toplam vaka sayısı ise 531 bin 280 oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR!

Vakaların azalmasına karşın ölenlerin sayısı artıyor. Belçika'da her gün ortalama 202 kişi virüsten hayatını kaybediyor. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 15 artış anlamına geliyor. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 14 bin 303 kişi yaşamını yitirdi.

O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor

Hastanelerdeki hasta sayısı da azalmaya başladı. Şu anda hastanede Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı yüzde 4 azalarak 6 bin 504 oldu. Bu kişilerin 1423'ü yoğun bakımda tedavi ediliyor.

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O ülke kararından vazgeçti! Artan vaka sayısı ile koronavirüs salgınında eskiye dönülüyor
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