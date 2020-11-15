Ortak barış gücü konusunda kilit soru: 'Hangi Azerbaycan toprakları?'

Karabağ Anlaşması'nda "Ateşkesi kontrolü etmek üzere bir barış gücü merkezi oluşturulacak" maddesi yer alıyor. Barış gücü merkezinde Rusya ve Türkiye'nin birlikte bulunacağı kararlaştırılırken aksi yönde gelen açıklamalar üzerine konunun netleştirilmesi için bir Rus heyet Ankara'ya gelmişti. Türkiye "Karabağ da Azerbaycan toprağı" diyerek, Mehmetçiğin Karabağ'da bulunması gerektiğini ifade ediyor. Rusya ise anlaşma öncesindeki Karabağ topraklarından bahsedildiği ve Dağlık Karabağ dışında kurulacak olan ateşkes gözlem merkezinin ayrı bir anlaşmanın konusu olduğu konusunda diretiyor.Fakat Rusya'nın bu tezi savunma ve diplomasi kulislerinde "Azerbaycan bizim her zaman kardeşimiz. Gereği halinde Mehmetçiğe her zaman topraklarını açar. Türk askeri de Azerbaycan'ı kendi vatanından ayrı tutmaz. Bahsedilen bu ise bunun için anlaşmada bir hükme dahi gerek yok. Rusya maksimalist bir politika izliyor" sözleriyle eleştiriliyor.Türkve Rus askeri heyetlerinin Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmelerinin önümüzdeki günlerde devam edilmesinin planlandığı bildirildi. Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya'nın mutabakata vardığı Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi'nin oluşumuna yönelik ayrıntılar ele alındı. Hangi ülke askerinin nerede duracağı ve kaç kişi olacağı gibi konuların görüşüldüğü toplantılarda Türk tarafının, ateşkesin kalıcı olması için çaba harcadığı öğrenildi. ANKARAMilliSavunma Bakanlığı'nın (MSB), "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve kahraman askerlerine ithaf olunur" mesajı ile paylaştığı video, beğeni topladı. ANKARA