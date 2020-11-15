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Son dakika: Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin seçilmiş başkanı Biden’ın ismini kullanmadan “O, hileli olduğu için kazandı” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 18:17 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Trump ilk kez Biden kazandı dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ın seçimi kazandığını ilk kez kabul etti. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'ın ismini kullanmadan "O, seçim hileli olduğu için kazandı" ifadesini kullandı. Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan ABD Başkanı Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, "(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas'a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!" sözlerini kullandı.

"POSTAYLA GÖNDERİLEN SEÇİMLER İĞRENÇ BİR ŞAKA"

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi
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