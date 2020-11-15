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Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Son dakika... Karabağ Savaşı'nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden , bölgeden çekilmeye devam ediyor. Kelbecer'i terk eden Ermeniler, ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürüyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 01:21 Son Güncelleme: 16.11.2020 01:21 ABONE OL
Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası 'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdi.

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

BU KEZ DE ÖLEN AKRABALARININ CESETLERİNİ ALDILAR

Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını açıp, kemik ve tabutlarını da yanlarına alarak, kenti terk etti.

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için 'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "'ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan'a 10 gün ek süre vermeye karar verdi.

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasım'dan 25 Kasım'a ertelendi" ifadelerine yer vermişti

Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar

Erteleme talebinin Kelbecer'den 'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan'ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.

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Son dakika haberi... Ve terk etmeye başladılar! Mezarlardan çıkardıkları ölüleri de götürüyorlar
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