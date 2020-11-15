Son dakika: Ünlü manken morga girip cenazelerin fotoğraflarını paylaştı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki Olga Kagarlitskaya, Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde vefat eden babasının cenazesini teslim almak üzere morga girdi.

Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Covid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklerimize göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

Olga'nın anlatımına göre; sonrasında morg personeli kendisine ziyareti sırasında 50'yi aşkın cesetle ilgilendiklerini söyledi.

Kendi giyim markası olduğu belirtilen Rus model, devletin ailelere yaklaşık 230 bin lira tazminat ödememek için babası gibi görev başında koronavirüs sonucu ölen sağlıkçıları gizlemeye çalıştığını savundu.

RUSYA'DA DA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Rusya'da bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 352 olarak verildi. Vaka sayısı ise 22 bin 572 olarak kayıtlara girdi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana Rusya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 186.