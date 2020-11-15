Suudi Arabistan'dan silah açıklaması

Suudi-Arabistan'ın silahları bir dizi başka ülkeden alabileceğini ifade eden Adil el-Cubeyr, "Alman silahlarına ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Cubeyr, Almanya'nın bu yöndeki kararına saygı duyduklarını belirterek, "Belirli bir ülke silah satmamayı tercih ediyorsa, bu o ülkenin kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'tan 31 Aralık 2020'ye uzatmıştı.

Öte yandan, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde, "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesi yer alıyor.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının 31 Aralık'tan sonra devam edip etmeyeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.