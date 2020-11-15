Yerli üretim hava gücünü yok saydılar

ABD merkezli askeri araştırmalar yapan Global FirePower'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2020 raporunda 2019'da 9'uncu sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 11'inci olarak gösterildi. Her geçen gün yerli savunma sanayii ürünleri envantere girerken gerilemenin nedeni tartışma konusu oldu. 138 ülkenin sıralandığı raporda; Türkiye'nin puanı arttı ancak iki sıra gerileme olduğu kaydedildi. Brezilya ve Mısır'ın askeri güç olarak Türkiye'nin önüne geçtiği bildirilen raporda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli taarruz helikopteri ATAK ile milli İHA ve SİHA'lar gibi savunma sanayii ürünlerinin görmezden gelindiği gün yüzüne çıktı. Türk yetkililerin, değerlendirme yapılan kriterler arasına Türkiye'nin sahip olduğu bu ürünlerin de alınarak hataların düzeltilmesi için girişimde bulunacağı öğrenildi.