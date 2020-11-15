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’ın provokasyonları tek tek not ediliyor

, ekimde 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi, gayri askeri statüdeki adalara 192 ziyaret yaptı

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 ABONE OL
Yunanistan’ın provokasyonları tek tek not ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv.Mu.Bnb. Pınar Kara, gündeme dair bilgilendirmeler yaptı. Kara, TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barışın teminatı olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Kara, şunları söyledi: "Her zaman komşularımızın sınırlarına saygılı olduğumuzu ifade ediyor olmamıza rağmen Yunanistan tarafından, gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından, ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki a dalara 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır."
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Yunanistan’ın provokasyonları tek tek not ediliyor
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