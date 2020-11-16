ABD'de 1 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir araştırma daha ortaya çıktı.

1 MİLYON 39 BİN ÇOCUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

"BÖYLE VİRÜS PATLAMASI GÖRÜLMEDİ"

Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.

ABD'DE VAKA SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti. Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.