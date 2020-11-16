Boşnak belediye başkan adayı seçimi kazandığı gün Kovid-19’a yenildi

Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimlerde, Travnik Belediye Başkanlığı'nı, seçim günü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Mirsad Peco kazandı. Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Peco'nun sabah hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söyledi. Peco'nun ölüm haberinin henüz erken saatlerde açıklanmasına rağmen Travnikli seçmenlerin bu adaya oy vermesi dikkati çekti. Öte yandan, Merkez Seçim Kurulu (CIK), ilk kez karşılaşılan bu sıra dışı durum karşısında nasıl bir adım atılacağı hususunda henüz açıklama yapmadı.