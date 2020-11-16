Kelbecer için Erivan’a ek süre

Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrasında Ermenistan ile Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma gereği Ermeniler, 15 Kasım'da teslim edeceği Kelbecer şehrini hava muhalefetinden dolayı boşaltamadığı için 10 gün ek süre istedi. Rusya'nın devreye girmesiyle Ermenistan'ın talebi Azerbaycan'a iletildi. Ermenistan ordusuna Kelbecer'i boşaltması için 25 Kasım'a kadar süre verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermeni tarafının, işgal altındaki Azerbaycan topraklarından sivillerin ve askeri birliklerin çekilmesi için 25 Kasım'a kadar süre istediğini belirtti. Haciyev, "Azerbaycan, sivillerin işgal edilen bölgelerden çıkarılmasını dikkate alarak izin verdi. Bu konuda ek bir anlaşmanın imzalanmasına gerek yok. Yalnız 15 Kasım'dan 25 Kasım'a kadar Kelbecer bölgesi için süre istendi " ifadelerini kullandı. 1993'te Ermeniler tarafından işgal edilen Kelbecer'de yaşayan 53 bin 340 kişi mülteci konumuna düşmüş, Ermenistan askerlerinin saldırılarında 511 kişi öldürülmüş, 321 kişi esir düşmüştü.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak üzere Berde ve Terter'de incelemelerde bulundu. Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet önceki gün Gence'de incelemelerini tamamladıktan sonra Berde ve Terter'e hareket etti. Çavuşoğlu, konuya ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek, "Terter'de 17 sivil şahıs, toplam 21 kişi bahsedilen Smerch füzelerinden atılan, bir diğer ifade ile misket bombası olarak ifade edilen füzelerin etkisiyle hayatlarını kaybetti. İki günden beri insanın aklının almayacağı türden manzaralarla karşı karşıya geliyoruz" diye konuştu.KELBECER'İ terkeden Ermenilerin sivil kamu binalarını yaktığını söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Barbarlık eylemleri var. Çevreye ve binalara zarar vererek terkediyorlar. Tabii ki çevreye yonelik terör eylemleri önlenmelidir. Bölgede yasa dışı bazı binalar var. Maddi kültürel anıtlara da zarar veriyorlar. Ağdam bölgesinde kaçak arkeolojik kazılar yapılıyor. Bulunan eşyaların Ermenistan'a götürüldüğüne dair kanıtlar var. Kamu binalarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği görülüyor" dedi.AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Mahmudov, Kelbecer kentinin Azerbaycan ordusunun kontrolü altındaki kısmının mayınlardan temizlendiğini ve Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e hareket etmeye hazır olduğunu kaydetti. Mahmudov, "Azerbaycan ordusu Göygöl ve Daşkesen yönünden Kelbecer'e girecek. Kelbecer'e girecek güçlerimiz öncelikle Azerbaycan-Ermenistan sınırına, daha sonra Rus barış güçleri tarafından oluşturulan hatta göre Dağlık Karabağ istikametine konuşlandırılacaktır " ifadelerini kullandı.